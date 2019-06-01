Зеброид появился на свет в Липецком зоопарке

1 Июнь 20:47 2019-06-01T20:47:26+03:00

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В Липецком зоопарке появился на свет необычный малыш – гибрид осла и зебры. Зеброид родила у ослика Жорика и зебры Ванды всего два дня назад. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, малыш чувствует себя хорошо. Несмотря на то, что маленькому зеброиду всего два дня, он уже крепко стоит на ногах и бегает за мамой по вольеру. Благодаря разным родителям, у малыша необычный окрас – жеребенок получился светло-бурый в полосочку.

Кстати, с начала лета в Липецком зоопарке будут проходить показательные кормления. Посмотреть, как питаются тигры, ягуары, львы, леопарды и рыси можно по субботам в 14.00. Кормление хищных птиц также по субботам с 14.20 до 14.30, в акватеррариуме – по средам с 14.00 до 15.00.

Все звери строго знают время, когда их будут кормить, поэтому активизируются заранее. Крупные кошки выглядывают из вольеров и ждут свою порцию мяса. Во время раздачи специалисты зоологи рассказывают о каждом животном – откуда они прибыли, как долго живут тут, какие у них повадки и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU