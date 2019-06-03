2019-06-03T10:47:31+03:00
Происшествия

В Липецкой области нашли угнанную машину и мотоцикл

Автомобиль бросили на той же улице
Лия МУРАДЬЯН
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Двоих угонщиков задержали за суткиДвоих угонщиков задержали за суткиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области за прошедшее воскресенье, 2 июня, сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль и мотоцикл. «Лада-Гранта» пропала еще 8 мая от дома по улице Дружбы. 31-летний владелец авто рассказал, что оставил автомобиль вечером на парковке у дома, а утром не обнаружил. Машину нашли в исправном состоянии на той же улице. Угонщика тоже вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 29-летний ранее судимый житель Липецка. Дело расследует городской отдел полиции №5.

А 30 мая в полицию обратился 52-летний мотоциклист, который рассказал, что его мотоцикл пропал 28 мая от дома по улице Плант в селе Юрьево. Подозреваемого в краже мотоцикла задержали в минувшие выходным. Им оказался также судимый 30-летний житель Задонского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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