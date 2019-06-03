2019-06-03T17:00:10+03:00
Общество

«Умные камеры» перенастроят светофоры в Липецке

Новая система позволит свести к минимуму пробки у закрытого проспекта Победы
Лия МУРАДЬЯН
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Умные камеры будут перенастраивать светофоры в ЛипецкеУмные камеры будут перенастраивать светофоры в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Ситуацию вокруг перекрытого проспекта Победы, который будут ремонтировать все лето, решат с помощью специальной автоматизированной системы, которая появилась на перекрестках Липецка в начале года. «Умные камеры» стоят на перекрестках улиц Папина – Водопьянова и Меркулова – проспекте 60 лет СССР, они передают данные о трафике по городским улицам, что позволяет оценить ситуацию на дорогах и в случае необходимости перенаправить поток.

– Система не только позволяет видеть и контролировать уже существующий трафик не покидая пределов кабинета, но и самостоятельно вырабатывает варианты оптимизации транспортных потоков, – рассказал начальник Центра организации дорожного движения Валерий Сериков.

Через 10 дней у специалистов будут первые результаты по альтернативным объездам проспекта Победы. Сейчас, как сообщили в пресс-службе мэрии, серьезных заторов и пробок нет и общественный транспорт ходит без перебоев. Но с новыми данными неудобства липчан сведут к минимуму.

По данным и.о. председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, Липецку необходимы «умные камеры», которые способны откорректировать режим движения в считанные минуты, что значительно упрощает процесс. В будущем такая же система может появиться в районе Кольца трубного завода, на улице Циолковского и на выездах из города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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