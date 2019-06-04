Липецкий СОБР одержал победу в первенстве Росгвардии по биатлону

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-04T08:47:29+03:00

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На военном полигоне Росгвардии в Липецкой области прошли соревнования по служебному биатлону. В них приняли участие 16 силовиков.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

Согласно правилам служебного биатлона, мужчины должны пробежать три круга по 1 километру, женщины – три круга по 500 метров. Участники бегут с пистолетом Макарова и на огневых рубежах с расстояния 25 метров дважды стреляют по мишени в виде грудной фигуры с кругами.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

В командном зачете победу одержали сотрудники СОБР «Феникс», на втором месте бойцы ОМОН «Легион» и третье место у военнослужащих Управления.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, сильнейшие по турнирной таблице будут бороться за звание лучших на Чемпионате ЦО ВНГ РФ по служебному биатлону, который пройдет в конце июня на базе военного полигона управления в Липецкой области.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

– Соперничество здесь всегда на высоком уровне, – сказал заместитель начальника управления полковник полиции Геннадий Беликов. – Все усложняется тем, что к бегу прибавляется стрельба и это вносит свою непредсказуемость. На отборочном этапе будут учтены все недочеты, чтобы в финале не допустить ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU