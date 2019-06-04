2019-06-04T08:47:29+03:00
Общество

Липецкий СОБР одержал победу в первенстве Росгвардии по биатлону

В соревнованиях на военном полигоне приняли участие 16 росгвардейцев [фото]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Служебный биатлон липецкой РосгвардииСлужебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.
Изменить размер текста:

На военном полигоне Росгвардии в Липецкой области прошли соревнования по служебному биатлону. В них приняли участие 16 силовиков.

Служебный биатлон липецкой Росгвардии Фото: Росгвардия.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

Согласно правилам служебного биатлона, мужчины должны пробежать три круга по 1 километру, женщины – три круга по 500 метров. Участники бегут с пистолетом Макарова и на огневых рубежах с расстояния 25 метров дважды стреляют по мишени в виде грудной фигуры с кругами.

Служебный биатлон липецкой Росгвардии Фото: Росгвардия.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

В командном зачете победу одержали сотрудники СОБР «Феникс», на втором месте бойцы ОМОН «Легион» и третье место у военнослужащих Управления.

Служебный биатлон липецкой Росгвардии Фото: Росгвардия.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, сильнейшие по турнирной таблице будут бороться за звание лучших на Чемпионате ЦО ВНГ РФ по служебному биатлону, который пройдет в конце июня на базе военного полигона управления в Липецкой области.

Служебный биатлон липецкой Росгвардии Фото: Росгвардия.

Служебный биатлон липецкой РосгвардииФото: Росгвардия.

– Соперничество здесь всегда на высоком уровне, – сказал заместитель начальника управления полковник полиции Геннадий Беликов. – Все усложняется тем, что к бегу прибавляется стрельба и это вносит свою непредсказуемость. На отборочном этапе будут учтены все недочеты, чтобы в финале не допустить ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке пакетом с водой пробили стекло в машине
В библиотеке напишут и прочтут пьесу о Липецке
Пропавшая под липецком девушка ушла из дома после ссоры с родителями и оставила записку
В Липецке может появиться улица Сталина
В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге липецкие власти планируют привлечь в регион 50 млрд. рублей инвестиций
В Липецке будут судить гражданина Грузии за продажу поддельной водки на 6 млн рублей
В Липецке спасли еще одного мужчину, который пытался переплыть реку Воронеж
Под Липецком 15-летний подросток на мотоцикле погиб в ДТП с автобусом
Под Липецком безработный украл у подростка велосипед
В Липецке ветер сменится на северный и спадет жара
«Умные камеры» перенастроят светофоры в Липецке
В Липецкой области пропала 16-летняя девушка