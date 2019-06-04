Под Липецком безработный украл у подростка велосипед

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-04T08:59:04+03:00

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В Долгоруковском районе Липецкой области раскрыли кражу велосипеда, которая произошла еще 9 мая. Тогда от дома по улице Чкалова у несовершеннолетнего паря пропал велосипед. Как выяснилось, велосипед у подростка украл безработный 23-летний житель того же района.

А в Липецке 3 июня 63-летний пенсионер обнаружил, что у него из гаража у дома по Садовому переулку пропал культиватор. Мужчина не замечал пропажу с сентября прошлого года, поэтому не знал, когда именно произошла кража. Тем не менее, местный участковый нашел воришку в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по подозрению задержан 40-летний житель Липецка.

Всего за прошедшие сутки в Липецкой области раскрыли 4 ранее совершенные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU