2019-06-04T10:50:58+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить гражданина Грузии за продажу поддельной водки на 6 млн рублей

Также иностранец предложил полицейскому взятку в полмиллиона рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Обвиняемый ни в чем не призналсяОбвиняемый ни в чем не призналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке за контрафактное спиртное в особо крупном размере и дачу крупной взятки будут судить гражданина Грузии. Согласно материалам дела, 40-летний мужчина закупил партию водки в поддельными акцизными марками и продавал ее на территории Пензенской области. Поддельной спиртное иностранец сбывал крупными партиями под видом качественной водки. Таким путем он продал «паленую» водку почти на 6 миллионов рублей.

Поддельный алкоголь во время рейда нашли сотрудники полиции в одном из киосков Липецка. Когда бизнесмена вычислили, тот попытался «договориться» и предложил полицейскому взятку в полмиллиона рублей. На иностранца вышли сотрудники пензенского УФСБ и антикоррупционого управления липецкой полиции. Мужчину задержали, когда тот передавал первую часть взятки – 250 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, задержанный не признал вину и отказался давать показания. Тем не менее доказательств собрали достаточно и теперь дело передают в суд.

Только за незаконный оборот алкоголя по части 6 статьи 171.1 гражданину Грузии грозит до 6 лет тюрьмы. За крупную взятку, по части 4 статьи 291 УК, предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом 60-кратным сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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