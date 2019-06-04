2019-06-04T13:26:07+03:00
Общество

В Липецке может появиться улица Сталина

Липчанам предлагают проголосовать за или против идеи
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке может появиться улица СталинаВ Липецке может появиться улица СталинаФото: Архив "КП"
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На портале «Открытый Липецк» появился новый опрос «Поддерживаете ли вы идею увековечивания в Липецке памяти И.В. Сталина?». Представители региональной общественной организации «Союз Советских офицеров» предложили назвать одну из улиц областного центра именем Сталина. Идею озвучили на очередном заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов.

Участники комиссии решили узнать мнение липчан. Горожане могут проголосовать на портале. Там предложены несколько вариантов ответа: согласен и полностью поддерживаю; категорически против; мне это безразлично. Также липчане могут добавить свой вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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