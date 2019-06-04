В Липецке может появиться улица Сталина

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-04T13:26:07+03:00

Липчанам предлагают проголосовать за или против идеи

Изменить размер текста: A A

На портале «Открытый Липецк» появился новый опрос «Поддерживаете ли вы идею увековечивания в Липецке памяти И.В. Сталина?». Представители региональной общественной организации «Союз Советских офицеров» предложили назвать одну из улиц областного центра именем Сталина. Идею озвучили на очередном заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов.

Участники комиссии решили узнать мнение липчан. Горожане могут проголосовать на портале. Там предложены несколько вариантов ответа: согласен и полностью поддерживаю; категорически против; мне это безразлично. Также липчане могут добавить свой вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU