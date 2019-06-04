В парке Липецка росгвардейцы учили школьников метать гранаты

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-04T16:32:00+03:00

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В Нижнем парке Липецка прошел заключительный этап детского спортивного конкурса «Стань Мужчиной», который организовали сотрудники Росгвардии. В военизированной эстафете приняли участие школьники в возрасте от 8 до 12 лет.

детский конкурс РосгвардииФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, в ходе состязаний дети учились метать гранаты, надевать противогазы и ползать по-пластунски.

– В процессе военно-патриотического воспитания детей и молодежи важное место отводится занятиям по военно-прикладным видам спорта, т.к. они являются основополагающим средством в формировании будущего защитника Родины, – прокомментировал заместитель начальника Управления – начальника отделения по работе с личным составом полковника Валерий Соляников.

детский конкурс РосгвардииФото: Росгвардия.

После успешного завершения необычного конкурса, ребятишек накормили военной кашей и вручили дипломы участникам.

ИСТОЧНИК KP.RU