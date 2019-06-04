Юные липчане хотят установить рекорд, прочитав за лето 300 тыс. книг

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-04T17:47:31+03:00

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Участвовать в мероприятии могут любители чтения двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Регистрация проходит следующим образом. Липчанам нужно заполнить заявку в ближайшей библиотеке. Им выдадут карту летнего чтения, на лицевой стороне которой изображены ячейки – книжные полки. Задача участника – прочитать за лето определенное количество книг. А книжные полки заполнить стикерами-книжками, которые выдадут библиотекари.

Кроме того, с обратной стороны карты есть ячейки для стикеров-смайлов. Липчане получат их за каждого приведенного в библиотеку друга, который захочет поучаствовать в акции, за помощь библиотеке, активное участие в ее мероприятиях. А также за ведение «Дневника чтения» с отзывами о прочитанных книгах.

В итоге каждая библиотека определит победителя. Церемония награждения состоится на книжном арт-фестивале «Ш.К.А.F.». Он состоится 8 сентября. Цель такой акции, кроме развития у детей и подростков читательской культуры, – достижение рекорда. Всего участники чемпионата должны прочесть за лето 300 тыс. книг.

Положение об акции и бланк заявки можно найти на сайте централизованной библиотечной системы Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU