Юные липчане хотят установить рекорд, прочитав за лето 300 тыс. книг
Участвовать в мероприятии могут любители чтения двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет. Регистрация проходит следующим образом. Липчанам нужно заполнить заявку в ближайшей библиотеке. Им выдадут карту летнего чтения, на лицевой стороне которой изображены ячейки – книжные полки. Задача участника – прочитать за лето определенное количество книг. А книжные полки заполнить стикерами-книжками, которые выдадут библиотекари.
Кроме того, с обратной стороны карты есть ячейки для стикеров-смайлов. Липчане получат их за каждого приведенного в библиотеку друга, который захочет поучаствовать в акции, за помощь библиотеке, активное участие в ее мероприятиях. А также за ведение «Дневника чтения» с отзывами о прочитанных книгах.
В итоге каждая библиотека определит победителя. Церемония награждения состоится на книжном арт-фестивале «Ш.К.А.F.». Он состоится 8 сентября. Цель такой акции, кроме развития у детей и подростков читательской культуры, – достижение рекорда. Всего участники чемпионата должны прочесть за лето 300 тыс. книг.
Положение об акции и бланк заявки можно найти на сайте централизованной библиотечной системы Липецка.
ИСТОЧНИК KP.RU