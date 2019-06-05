В парке Победы Липецка появится скейт-парк

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-05T14:50:16+03:00

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Этим летом в Липецке построят скейт-парк. Площадка для занятий экстремальными видами спорта появится в парке Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, скейт-парк планируется разместить на месте бывшего автодрома. При этом орудия времен войны перенесут к центральному входу в парк. Там они с памятником солдату-победителю как раз создадут единое пространство.

Липецкие скейтеры и роллеры решили, что нужно создать гибридный скейт-парк из бетона. Рядом с площадкой оборудуют зону отдыха. На втором этапе строительства хотят создать памп-трек для колесных видов спорта. Это специальная трасса с чередой ям, кочек и контруклонов. На памп-треке нет ровных поверхностей. На ней, в основном, отрабатывают навыки велосипедисты.

ИСТОЧНИК KP.RU