СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-06T18:28:34+03:00

В Липецке в районе ЛТЗ на маршрутку упал провод Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

Этим днем, 6 июня, в Липецке случилось происшествие. На маршрутку упал провод линии электропередач. Как сообщили очевидцы, это произошло в районе ЛТЗ, возле школы №25.

Однако, водитель общественного транспорта не растерялся. Он вышел из маршрутки и направился прямо к проводу, чтобы снять его. Сзади на дороге остановился автомобилист. Он вышел из машины и помог водителю маршрутки убрать с транспорта провод. Мужчины оставили его на дороге. А сами сели в машины и поехали дальше.

Все это липчане сняли на видео и выложили в соцсети. Некоторые горожане хвалят водителя, мол, самостоятельно решил проблему и не заставил пассажиров ждать. Другие же считают, что мужчина поступил опрометчиво. Провод мог быть под напряжением.

В Липецке в районе ЛТЗ на маршрутку упал провод.

ИСТОЧНИК KP.RU