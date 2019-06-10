В ДТП с «Грантой» и «ВАЗом» под Липецком пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-10T10:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье, 9 июня, в городе Грязи Липецкой области. Там на светофоре выезде из города в сторону Липецка столкнулись «Лада-Гранта» и «ВАЗ-2115». От удара «пятнадцатую» выбило с дороги и она влетела в дерево.

В ДТП с "ВАЗом" и "Грантой" в городе Грязи пострадали два человека .

По словам очевидцев, в этой аварии серьезно пострадали два человека, пассажир и водитель автомобиля «ВАЗ-2115». Обоих с многочисленными травмами увезли в места происшествия на скорой. Машины также получили серьезные повреждения. У «Гранты» разбило весь перед, а «ВАЗ» превратился с груду искореженного метала.

ДТП Ладой и ВАЗом. Фото "Подслушано Грязи"Фото: vk.com

Последствия ДТП сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты, также очевидцы опубликовали фото. Как именно произошло столкновение и кто стал виновником аварии, устанавливали работавшие на месте сотрудники ГИБДД.

ДТП Ладой и ВАЗом. Фото "Подслушано Грязи"Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU