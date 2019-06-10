2019-06-10T13:58:54+03:00
Общество

Предупреждение: в Липецке и области ожидается гроза

Липчан просят соблюдать правила поведения во время непогоды
Юлия КЛЮЕВА
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На Липецкую область надвигается грозаНа Липецкую область надвигается грозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В ближайший час в Липецке и области ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в этот понедельник, 10 июня. Спасатели также напоминают липчанам о правилах поведения во время грозы.

В доме лучше отключить все электроприборы. Не рекомендуется пользоваться стационарным телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. В помещениях не должно быть сквозняка, так как он может привлечь шaровую молнию. При встрече с ней нужно остановиться, сохранять спокойствие. Не стоит топить печь или кaмин - выходящий дым обладает высокой электропроводностью, молния может ударить в трубу.

Оказавшись во время грозы на улице, следует скорее укрться в магазине или жилом доме. Если таковых поблизости не оказалось, нужно присесть на корточки под невысокими нaсаждениями. При этом отключить мобильный.

Если молния ударила в человека, его необходимо раздеть, облить голову холодной водой. По возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывaлом. Если пострадавший находится без сознания, сделать искусственное дыхание "рот в рот". Вызвать скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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