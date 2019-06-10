В Липецке будут судить телефонного территориста

10 Июнь 18:01 2019-06-10T18:08:23+03:00

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Прокурор Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего липчанина. Мужчина обвиняется в 2 заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пьяный липчанин, находясь у себя дома, позвонил на номер вызова экстренной службы "102". Он сообщил диспетчеру, что площадь Петра Великого, якобы, занимирована. Через несколько минут он совершил аналогичный звонок, сообщив дежурному о бомбе в здании ТРЦ "Европа".

Экстренные службы города стянулись по указанным адресам. Людей эвакуировали, торговый центр и площадь проверили. К счастью, слова телефонного территориста не подтвердились. А вот силы правопорядка необоснованно отвлекли от исполнения своих обязанностей.

Уголовное дело направлено в суд. Согласно ч.1, ч.2 ст.207 УК РФ, максимальное наказание, которое грозит шутнику, до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU