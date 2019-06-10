2019-06-10T19:54:34+03:00
Общество

Во вторник в Липецке жарко, возможны грозы

Днем до +33 градусов
Юлия КЛЮЕВА
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Жара в Липецке не отступаетЖара в Липецке не отступаетФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 11 июня, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит 13-18 градусов выше ноля.

Днем в регионе жарко - до +33 градусов. В отдельных районах умеренные кратковременные дожди, местами грозы. В светлое время суток скорость ветра достигнет 5-10 м/с. При грозах могут быть порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

В среду, 12 июня, в Липецке ожидается солнечная погода. В темное время суток синоптики обещают около 20 градусов тепла. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер северо-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление без изменений - 751 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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