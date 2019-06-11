В Липецке находят нарушения даже на законных точках с квасом и лимонадом

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-11T11:16:29+03:00

А у нелегальных торговцев последний раз забрали 6 кег с напитками

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В Липецке и области сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики вышли на очередную проверку по точкам продажи кваса и лимонада. Сначала проверяющие обследовали 6 законных точек по продаже прохладительных напитков и нарушения нашли даже у тех продавцов, кто работает законно.

Как сообщили в пресс-службе управления, о результате выявили нарушения установленных требований при продаже кваса и лимонада. Материалы проверки направили в областной Роспотребнадзор, где должны принять соответствующие меры.

Помимо законных, нашли и нелегальные точки вдоль дорог. В частности незаконно квасом торговали на Елецком и Лебедянском шоссе. Нарушителям выписали протоколы по статье областного Кодекса «продажа товаров вне установленных мест». У нелегальных торговцев забрали 6 кег с квасом и лимонадом, всем нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU