2019-06-13T08:58:58+03:00
Общество

Студенты ЛГТУ выиграли на Липецком хакатоне

«Бут стреп» разработали алгоритм оптимизации бюджета лекарственного обеспечения льготников
Лия МУРАДЬЯН
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Студентам помогут доработать проекты для всероссийского конкурсаСтудентам помогут доработать проекты для всероссийского конкурсаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В data-хакатоне приняли участие 50 липецких разработчиков, дизайнеров, it- и data-специалистов. В течение двух дней на основе данных они решали задачи из сферы государственных услуг, здравоохранения, образования и туризма.

Эксперты оценили работу «Бут стрепа» как наиболее перспективную. Трое студентов решили скорректировать среднюю месячную сумму для лекарственного обеспечения льготников. Для этого они разгруппировали людей по степени заболевания и построили наглядную систему с демонстрацией групп, которым требуется разная сумма на лечение. Этот анализ поможет государству грамотней распределять бюджет на лекарственное обеспечение, уходя от некорректного среднего показателя по стране.

– Дело в том, что it-специалисты обладают нестандартным мышлением, – прокомментировала заместитель главы администрации Липецка Екатерина Белокопытова. – И там, где государственный служащий или медицинский работник привыкли подходить к решению задачи уже определенным и наработанным способом, на помощь приходят подобные мероприятия.

Другие команды решали задачи Кургана, Томска, Челябинска, ЯНАО. Они прогнозировали динамику смертности, проводили мониторинг эпидемиологических заболеваний, определяли зависимости успеваемости ребенка от дополнительных занятий.

По итогам всероссийского конкурса цифровых решений, организованного агентством стратегических инициатив для соревнований it- и data-специалистов в решениях задач регионов лучшая команда из 11 городов выиграет 1 миллион рублей. Администрация Липецкой области и города Липецка поможет командам доработать проекты.

– Важно не только представить полезный и качественный продукт, но и сделать к нему красивую обертку, – сказал начальник управления информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко. – Например, видео или презентацию, на которых показано, как программа легко работает в два клика. Мы поможем ребятам дойти до федерального уровня. И лучшие решения будем у них закупать и внедрять у себя в регионе, тем самым одновременно стимулируя их оставаться жить в Липецке и разрабатывать качественные решения для своей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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