2019-06-14T12:50:17+03:00
Происшествия

В Липецке полиция ищет мужчину, укравшего с чужой карты 11400 рублей

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке мужчина украл с чужой карты более 11 тыс. рублейВ Липецке мужчина украл с чужой карты более 11 тыс. рублейФото: принтскрин видео.
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В Липецке 28 мая мужчина потерял банковскую карту. В этот день ее нашел неизвестный в магазине по улице Гагарина. Мужчина не постеснялся и расплатился картой за свои покупки. Всего он потратил 11 400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Правоохранители устанавливают личность этого мужчины.

Приметы: на вид предполагаемому участнику кражи 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров.

Был одет: черная футболка с надписью и рисунком белого цвета, джинсы синего цвета.

Полиция просит всех, кто знает этого мужчину, позвонить по телефонам 02, 35-89-44 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Строго конфиденциально.

Внимание, розыск: в Липецке мужчина украл с чужой карты более 11 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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