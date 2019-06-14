На бульваре Сорокина в Липецке появятся смотровые площадки и велодорожка

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-14T18:22:58+03:00

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В эту пятницу, 14 июня, для пешеходов перекрыли бульвар Сорокина в Липецке. Здесь стартует основной этап благоустройства. По данным пресс-службы мэрии, в ходе ремонтных работ на участке демонтируют разбитые бетонные плиты. Их заменят комбинированной тротуарной плиткой. На бульваре обустроят пешеходную зону, появится беговая дорожка с резиновым покрытием, велодорожка, закольцованная с аллей со стороны проезжей части улицы Ленина.

Также планируется привести в порядок зеленые насаждения, спилить сухие деревья, организовать смотровые площадки. Восстановить освещение, обустроить экологические тропы. А возле Дома Мастера установить памятник художнику Виктору Сорокину.

Обновленный бульвар должны открыть ко Дню города. Но на этом обновление территории не прекратится. В планах - установить беседки, качели, выставочный павильон и сцену с амфитеатром.

ИСТОЧНИК KP.RU