В понедельник в Липецке произойдут масштабные отключения света и воды

14 Июнь 20:12 2019-06-14T20:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 июня, в Липецке ожидается отключение света и воды. По данным АО "ЛГЭК", это произойдет из-за ремонтных работ на инженерных сетях.

С 10 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Баумана; Рассветная; Сокольская; переулок Лунный; Молодежная; Огородная; Третьяковa; Цемзaводская; Скороходова; стaнция МТС; организации и предприятия, находящиеся в том районе, а также садоводческие товарищества "Сокол-3" и "Речное".

На этот же период времени электричество отключат по адресам: проезд Осенний, 1-5,7; улица Бахаева; Крaсивая; Граничная; Басинского; Дальняя; Ануфриева; Полунина; Знаменского; Барабанщикова, а также в садоводческих товариществах "Монтажник" и "Металлург-3".

Без горячей воды в подедельник останутся жители дома №18 по улице Юношеская - с 10 утра до 5 часов вечера.

Практически на весь день краны пересохнут у жителей 9 улиц областного центра. С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Бaумана, 333/1 -333/19; 390; 333в-333д; 329/1; 331/1; 331; 329; 325; 323; 317а; 307; 311-317; 309; 307а; 307е; 309г; 309б; 307в; вл. 307б; 307в; 262б; 264а; 264; 293а; 267а; 295д; 295а; 296; стр.299е; 299в; 299ж; в частном секторе улицы Бауманs; на улице Литейнaя; Белорусская; Брюлловa; Еловая; переулок Космический; Московская 20, 85; 87; 89; 91; 99; 101; 103; Полиграфическsя, 4; 6; 8; 8а; 10; 12; проезд Кувшинова, 1; 6.

В ночь с понедельника на вторник краны пересохнут у жителей улиц Космонавтов, 3а; 5; 5/1; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; Балмочных; Тельмана; Гагарина,17-51/3 по нечетной стороне; 26-36 по четной стороне; Семашко; Зегеля; Желябова; Угловая; Пролетарская; площадь Плеханова; улица Плеханова; Игнатьева; Нижняя Логовая; Интернациональная; Ленина-Соборная; Ленина; Вавилова; Шевченко; 30 лет Октября; Горняцкая; Шкатова; Орловская; 4-й Пятилетки; Гайдара; Ушакова; Луначарского; Нахимова; Амурская; в частном секторе по улицам Тельмана; Вавилова; Шевченко; Новокарьерная; Урицкого; Кротевича; Щорса; Чайковского; 1-ая и 2-ая Гранитная; Железнодорожная. Воду отключат с 20.00 17 июня до 8.00 18 июня.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU