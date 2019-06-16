2019-06-16T21:55:06+03:00
Происшествия

Под Липецком пропала 79-летняя пенсионерка с проблемами со здоровьем

Женщина ушла из дома два дня назад
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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Липецкие поисковики сообщили о пропаже 79-летней Нины Кузовковой. 14 июня примерно в 14.00 пенсионерка ушла из дома на улице М. Горького в Задонске. Где находится женщина сейчас - неизвестно.

Приметы: среднее телосложение, длинные седые волосы, заплетенные в косу.

В день пропажи была одета в синий свитер с горизонтальной полоской, светлый платок и обута в тапки. Волонтеры уточняют, что женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто видел Нину Ивановну, "Поиск пропавших детей" (Липецк) просит звонить по номерам: 02 - полиция, 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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