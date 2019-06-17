2019-06-17T09:00:20+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель автобуса сбил фонарный столб

Авария произошла в районе Новой Деревни
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в районе Новой Деревни. Фото: ЧП 48 ЛипецкДТП в районе Новой Деревни. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com
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ДТП с участием пассажирского автобуса случилось в минувшее воскресенье, 16 июня, в Новой Деревне в Липецком районе. Там на трассе водитель пассажирского автобуса врезался в фонарный столб и сбил дорожный знак. Фото последствий аварии опубликовали в сети.

ДТП в районе Новой Деревни. Фото: ЧП 48 Липецк Фото: vk.com

ДТП в районе Новой Деревни. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com

По словам очевидцев, водитель маршрутного автобуса №105 «Центральный рынок – Сухая Лубна» не справился с управлением, подъезжая к остановке. В результате столкновения, столб с фонарем рухнул на землю, дорожный знак покосился, но остался стоять. К счастью, никого из людей не придавило.

Предварительно, во время аварии никто из пассажиров серьезно не пострадал. Что стало причиной столкновения и как водитель автобуса «не заметил» столб или какие обстоятельства его вынудили, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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