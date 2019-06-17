2019-06-17T09:46:26+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке «Волга» провалилась под асфальт в огромную яму

Авария произошла на проспекте 60 лет СССР [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Машина упала в яму на проспекте лет СССР. Фото: lipetsklive2Машина упала в яму на проспекте лет СССР. Фото: lipetsklive2Фото: Instagram.com
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Серьезная авария произошла этой ночью, 17 июня, на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Там на альтернативной дороге перекрытого проспекта Победы угодил в огромную яму автомобиль «ГАЗ». Фото последствий ночного ДТП выложили в соцсети. «Волга» практический полностью ушла под асфальт, из ямы остался торчать только багажник.

Машина упала в яму на проспекте лет СССР. Фото: lipetsklive2 Фото: Instagram.com

Машина упала в яму на проспекте лет СССР. Фото: lipetsklive2Фото: Instagram.com

По словам очевидцев, яму на дороге вырыли в связи с коммунальными работами. Но на машине произошла поломка, из-за которой водитель автомобиля ехал с выключенными фарами. Поэтому водитель авто не заметил в темноте опасность и провалился в огромный котлован.

В аварии никто не пострадал. Водитель и пассажиры благополучно выбрались из машины и смогли вылезти из котлована. Как рассказали свидетели участникам ДТП помогли рабочие, которые безвозмездно вытащили машину из ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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