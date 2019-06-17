2019-06-17T10:05:10+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель «Шевроле» сбил насмерть 5-летнего ребенка на велосипеде

Трагическая авария произошла в Грязинском районе, возбуждено уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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Ребенка сбили насмерть в Грязинском районеРебенка сбили насмерть в Грязинском районеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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Страшная авария произошла в пятницу вечером, 14 июня, в селе Сошки Грязинского района Липецкой области. Там на улице Ленина в 19.20 «Шевроле-Нива» сбила 5-летнего ребенка на велосипеде. По данным полиции, за рулем внедорожника был 33-летний мужчина.

К несчастью, ребенок не выжил, мальчик погиб на месте происшествия до приезда «Скорой помощи». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, Следственным отделением ОМВД России по Грязинскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Водителю за нарушение ПДД повлекшее смерть, по части 3 статьи 264 УК, грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства аварии назначили ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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