В Липецке на маршрутах №3, 11 и 28 станет больше автобусов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-17T12:46:28+03:00

В Липецке станут чаще ходить автобусы №8, 11 и 28 Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Липецке автобусы №8, 11 и 28 будут ходить чаще. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Со вторника, 18 июня, интервал движения автобусов сократят. На дороги областного центра выйдет больше транспорта. Все это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания населения. Напомним, автобус №8 движется по маршруту «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление», №11 – «улица Пришвина – Цементный завод, КПП», а №28 – «Сырский Рудник – НЛМК».

Более подробную информацию о движении автобусов можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время отправления транспорта от конечных остановок указано на сайтах департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».

Кстати, в эти выходные в Липецке возобновили работу маршрута №330. Автобусы движутся по схеме «28 микрорайон – НЛМК».

ИСТОЧНИК KP.RU