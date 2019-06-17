В Липецке столкнулись автобус, грузовик и две легковушки

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-17T14:12:02+03:00

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Крупная авария с участием пассажирского транспорта произошла этим днем, 17 июня, На Театральной площади в Липецке. Там напротив драмтеатра недалеко от общественной остановки столкнулись автобус «Волгабас» маршрута №12, грузовая «ГАЗель» и два легковых автомобиля – «ВАЗ» и «КИА».

ДТП.vk.com/myregion48

Последствия ДТП записали на камеру проезжавшие мимо автомобилисты. По словам очевидцев, от удара с автобусом грузовик вынесло на крайнюю правую сторону, где он задел отечественную легковушку и иномарку.

На место происшествия вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Кто пострадал в аварии пока неизвестно. Судя по записи, автобус и «ГАЗель» получили серьезные повреждения. Как именно произошло столкновение и кто стал его виновником, теперь предстоит выяснить автоинспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU