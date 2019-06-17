Акция «Свеча памяти» пройдет в Липецке вечером 21 июня

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-17T15:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В канун начала Великой Отечественной войны, 21 июня, в Липецке пройдет областная акция «Свеча памяти». Она состоится в регионе в 15 раз. Традиционно участники траурного шествия соберутся на Соборной площади.

Шествие со свечами в память о погибших в войне начнется в 22.00 и завершится в 23.30, участники пройдут по улице Зегеля к площади Героев. Здесь с громкоговорителей прозвучат слова Юрия Левитана о начале войны 22 июня 1941 года.

Затем в память о миллионах погибших под бой метронома пройдет минута молчания. После чего липчане возложат к Вечному огню цветы и свечи. В акции примут участие ветераны, студенты, представители управлений, общественники и просто неравнодушные липчане. Как сообщили в пресс-службе администрации области, всего ожидается более 2500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU