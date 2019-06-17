2019-06-17T18:44:19+03:00
Общество

В пищеблоке школы Липецка нашли кишечную палочку

Фирму, оказывающую услуги питания, оштрафовали на 20 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор возбудил дело об административном правонарушенииПрокурор возбудил дело об административном правонарушенииФото: Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Левобережного района Липецка проверила, как в школах округа соблюдаются требования об охране здоровья при организации питания детей. В ходе проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в пищеблоке школы №7 специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, работники пищеблока занижали калорийность и фактический вес вторых блюд. А также на кухне использовали битую посуду. Аналогичные нарушения выявлены в школах №37 и 38.

Услуги по организации питания образовательным учреждениям оказывала фирма, которая должна была следить за соблюдением санитарных норм в пищеблоке, приготовлением и раздачей пищи учащимся, мытьем посуды. Так, в отношении организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Фирму оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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