Под Липецком нашли разбитую "Ладу Приору"
Этим утром, 18 июня, в редакцию "КП-Липецк" обратился мужчина. Он рассказал, что на окраине областного центра нашел разбитую "Ладу Приору". Машина стоит на выезде из Сселок по направлению к городу, в стороне от проезжей части. Номера липецкие - 48 регион.
Липчане нашли на окраине разбитую машинуФото: Юлия КЛЮЕВА
Автомобиль врезался в дерево. Удар был довольно сильный. Передний бампер полностью разбит. В машине никого нет. Поблизости тоже.
- Сообщение об этой машине поступило еще ночью, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области. - На данный момент автомобиль в угоне не значится. О ДТП пока никто не сообщал. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Выясняют, что случилось и как машина оказалась там.
Липчане нашли на окраине разбитую машинуФото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU