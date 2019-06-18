2019-06-18T14:48:22+03:00
Происшествия

Под Липецком нашли разбитую "Ладу Приору"

На данный момент об угоне автомобиля никто не заявлял, сообщений о ДТП не поступало [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане нашли на окраине разбитую машинуЛипчане нашли на окраине разбитую машинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 18 июня, в редакцию "КП-Липецк" обратился мужчина. Он рассказал, что на окраине областного центра нашел разбитую "Ладу Приору". Машина стоит на выезде из Сселок по направлению к городу, в стороне от проезжей части. Номера липецкие - 48 регион.

Липчане нашли на окраине разбитую машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане нашли на окраине разбитую машинуФото: Юлия КЛЮЕВА

Автомобиль врезался в дерево. Удар был довольно сильный. Передний бампер полностью разбит. В машине никого нет. Поблизости тоже.

- Сообщение об этой машине поступило еще ночью, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области. - На данный момент автомобиль в угоне не значится. О ДТП пока никто не сообщал. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Выясняют, что случилось и как машина оказалась там.

Липчане нашли на окраине разбитую машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане нашли на окраине разбитую машинуФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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