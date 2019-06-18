2019-06-18T13:06:55+03:00
Общество

Липецк в тройке городов с самыми низкими ценами на клубнику

В среднем липчане покупают 1 кг ягод за 170 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане покупают клубнику в среднем за 170 рублей килограммЛипчане покупают клубнику в среднем за 170 рублей килограммФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вырос спрос на клубнику. Об этом сообщает пресс-служба "Юлы". С начала мая поиски клубники на сервисе бесплатных объявлений выросли в 3,2 раза. А продажи увеличились в 7 раз.

Липецк вошел в тройку городов с самыми дешевыми ценами на ягоды. Средняя стоимость 1 кг клубники на "Юле" - 170 рублей. Такая же цена в Воронеже. Дешевле только в Сочи - 130 рублей за кг. А вот жители Тюмени за 1 кг ягоды отдают в среднем 600 рублей. В Иркутске - 540 рублей. В Красноярске - 530 рублей. Москвичи покупают килограмм клубники в среднем за 460 рублей. Интересно, что только 5% продавцов делают скидку.

Кстати, за клубникой с пометкой "опт" покупатели готовы преодолевать большие расстояния. Каждый пятый запрос - на расстоянии 50 км от местонахождения пользователя. Многие покупают подарочные наборы. Их липчане стараются искать рядом с домом - в радиусе 10 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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