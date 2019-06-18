2019-06-18T16:21:48+03:00
Общество

Дольщики липецого долгостроя вышли на митинг и попросили о помощи Путина

Жители Липецка отправили видеообращение на "Прямую линию" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие дольщики обратились за помощью к ПутинуЛипецкие дольщики обратились за помощью к ПутинуФото: скрин с видео
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14 лет дольщики ждут своих квартир в доме на улице 50 лет НЛМК в Липецке. Этот долгострой самый проблемный в областном центре. Власти признают, до сих пор вопрос с домом не решен. Терпение липчан на пределе. Накануне, 17 июня, дольщики записали видеообращение Владимиру Путину и отправили его на "Прямую линию".

- Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите достроить дом в Липецке по улице 50 лет НЛМК, - обращаются липецкие дольщики к президенту. - 14 лет дом стоит. Чиновники меняются, а дольщики умирают. Дети вырастают. Семьи рушатся. Вложен материанский капитал, липчане брали ипотеку. Люди живут на съемных квартирах. Очень надеемся на вашу помощь.

Липчане рассказали, что неоднократно обращались во все инстанции - в приемную президента, антикоррупционный комитет, генпрокуратуру. Результата нет. По словам дольщика Владимира, есть еще одна проблема, которая доводит людей до отчаяния.

- В доме по улице 50 лет НЛМК более 300 обманутых дольщиков, - рассказал "КП-Липецк" Владимир. - В реестр внесли всего 99 человек! Поводы для отказа самые разные. Так, у меня был обмен квартиры. У других спрашивают договор долевого участия, а у них на руках договор цессии. Либо аренда земли в 2018 году закончилась.

Напомним, что по дому на улице 50 лет НЛМК озвучивалось несколько решений. Один из вариантов - отдать людям деньги. Второй - выделить дольщикам квартиры в других домах. Но пока конкретного решения проблемы нет.

Обращение Путину от обманутых дольщиков Липецка. Прошло 14 лет!.Дольщики долгостроя на улице 50 лет НЛМК обратились на "Прямую линию"

ИСТОЧНИК KP.RU

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