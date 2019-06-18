2019-06-18T16:28:46+03:00
Общество

Спасатели предупреждают о грозе в Липецке и области

Непогоду ждут в ближайшие 2-4 часа
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Стихия обрушится на регион в ближайшие 2-4 часа. Непогода сохранится в течение первой половины ночи.

Напомним, что во время грозы лучше отключить в доме все элетроприборы. Не рекомендуется пользоваться телефоном, как стационарным, так и мобильным. А также стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. В помещении не должно быть сквозняка, дабы не привлечь шаровую молнию. При встрече с шаровой молнией лучше не шевелиться. Убегать тоже не стоит - поток ветра потянет ее за вами.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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