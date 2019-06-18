2019-06-18T18:01:08+03:00
Происшествия

В Липецке задержали директора "Свободного Сокола"

Суд об избрании меры пресечения Антону Бабуцидзе состоится в среду
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке задержали директора "Свободного Сокола"В Липецке задержали директора "Свободного Сокола"Фото: Архив "КП"
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В этот вторник, 18 июня, стало известно о задержании управляющего директора ООО "ЛТК" Свободный Сокол " Антона Бабуцидзе. Информация об этом появилась на странице в фейсбук Ассоциации защиты бизнеса. Его задержали в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, уголовное дело было возбуждено несколько месяцев назад - в марте 2019 года. По данным следствия, организация задолжала за электроэнергию несколько сотен миллионов рублей.

Суд об избрании меры пресечения Антону Бабуцидзе должен был состояться этим днем. Однако, заседание перенесли на утро среды, 19 июня. Оно состоится в Правобережном суде областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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