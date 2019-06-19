2019-06-19T09:32:18+03:00
Происшествия

Обрушившийся на Липецкую область Ливень затопил улицы Ельца и вымыл асфальт

По городу растеклись реки, а ветром срывало крыши и провода [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец"Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец"Фото: vk.com
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Прошедшая минувшим вечером, 18 июня, в Липецкой области гроза принесла немало проблем жителям Ельца. На этот город обрушился сильный ветер с ливнем, который затопил улицы и вымыл асфальт.

Смыло асфальт. Район Каракумского моста.Последствия ливня в Елцье

Местные жители выложили в соцсети многочисленные фото и видео. На кадрах видно, как по улицам текут реки дождевой воды, ливневые канализации явно не справляются со стихией. На новых дорогах потоками вымыло и потоками воды разнесло по городу куски асфальта.

Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец" Фото: vk.com

Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец"Фото: vk.com

В районе частных построек у людей затопило огороды. Порывы ветра сносили крыши домов, обрывали провода и ломали столбы линии электропередач.

В Ельце вымыло асфальт .

Особо возмутила липчан ситуация с недавно отремонтированными дорогами.

Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец" Фото: vk.com

Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец"Фото: vk.com

– Половодье на улице Пушкина, две машины застряли, их ребята вытаскивали, – пишут жители Ельца. – Мы поехали туда, зная, что дорогу отремонтировали и ям нет. Но нет, там впадина и получается, что въезжаешь в море. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» Где ливневки? Кто принимал эту дорогу?

Елец плывет.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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