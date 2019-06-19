Обрушившийся на Липецкую область Ливень затопил улицы Ельца и вымыл асфальт
Прошедшая минувшим вечером, 18 июня, в Липецкой области гроза принесла немало проблем жителям Ельца. На этот город обрушился сильный ветер с ливнем, который затопил улицы и вымыл асфальт.
Смыло асфальт. Район Каракумского моста.Последствия ливня в Елцье
Местные жители выложили в соцсети многочисленные фото и видео. На кадрах видно, как по улицам текут реки дождевой воды, ливневые канализации явно не справляются со стихией. На новых дорогах потоками вымыло и потоками воды разнесло по городу куски асфальта.
Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец"Фото: vk.com
В районе частных построек у людей затопило огороды. Порывы ветра сносили крыши домов, обрывали провода и ломали столбы линии электропередач.
В Ельце вымыло асфальт .
Особо возмутила липчан ситуация с недавно отремонтированными дорогами.
Последствия ливня с ветром в Ельце. фото "ДТП Елец"Фото: vk.com
– Половодье на улице Пушкина, две машины застряли, их ребята вытаскивали, – пишут жители Ельца. – Мы поехали туда, зная, что дорогу отремонтировали и ям нет. Но нет, там впадина и получается, что въезжаешь в море. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» Где ливневки? Кто принимал эту дорогу?
Елец плывет.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU