Под Липецком 13-летний школьник с ребенком влетел на мопеде в столб

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-19T09:52:29+03:00

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Авария с участием детей случилась в минувший вторник, 18 июня, в Добринском районе Липецкой области. Там в селе Демшинка на Центральной улице не справился с управлением мопеда 13-летний школьник. Подросток врезался в фонарный столб, на мопеде также сидел 9-летний мальчик. В результате аварии оба школьника попали в больницу. В ГИБДД региона пояснили, что в подобных случаях ставят в известность участковых и отдел по делам несовершеннолетних. А родителям малолетних нарушителей грозит штраф до полумиллиона рублей.

Еще одно серьезное ДТП случилось в Чаплыгинском районе на трассе Липецк-Чаплыгин, где 22-летний водитель «Опеля» влетел в «ВАЗ-2112», за рулем которого был 29-летний мужчина. В аварии пострадал сам водитель иномарки и его 30-летний пассажир.

ДТП перекресток 8 Марта-Валентины Терешковой.По встречке

Последняя авария с пострадавшими произошла вечером в Липецке, на пересечении улиц Терешковой и 8 Марта. На перекрестке лоб в лоб столкнулись «Хендай» и «Ниссан». За рулем первой иномарки был 25-летний парень, «Ниссаном» управлял 27-летний водитель. Момент аварии попал в обзор камеры уличного наблюдения. В этом ДТП пострадала 30-летняя пассажирка первой иномарки. Женщине оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU