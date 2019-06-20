Под Липецком пропала 25-летняя девушка

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-20T08:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области разыскивают 25-летнюю девушку. Соломенцева (Федорова) Лилия Васильевна пропала в Ельце. Как сообщили в Поисковом отряде "Лиза Алерт", 14 июня в 21.30 Лилия вышла из дома. Больше девушку никто не видел. Ее ищут родственники, полиция и волонтеры.

Приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета: красное платье, коричневые сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Лилия Соломенцеву (Федорову) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU