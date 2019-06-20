2019-06-20T09:19:25+03:00
Происшествия

В Липецке на ЛТЗ из кассы в кафе стащили деньги

Предполагаемый участник преступления - неработающий 24-летний житель Грязинского района
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники полиции задержали подозреваемогоСотрудники полиции задержали подозреваемогоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 19 июня, в отдел полиции обратился 72-летний пенсионер. Он сообщил, что с октября 2018 года по 18 июня 2019 года в деревне Васильевская Пустошь неизвестный взломал замок его дома. Вор украл ручную косу, электронное устройство для стирки, два молотка, плоскогубцы, ножовки по дереву, две крестообразные отвертки, чугунную сковороду, пластмассовый таз, деревянные шахматы, две штыковые лопаты и вилы. По информации пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители задежали предполагаемого преступника. Им оказался рабочий предприятия, 33-летний житель Лебедянского района.

В тот же день в полицию пришел 29-летний предприниматель. В заявлении он указал, что 19 июня из кассы кафе по улице Жуковского в Липецке некто укра 3 100 рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Был задержан неработающий 24-летний житель Грязинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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