2019-06-20T15:25:11+03:00
Общество

Эксперты выяснили, откуда в Липецке появился запах навоза

Источником неприятного запаха стало сельскохозяйственное предприятие
Лия МУРАДЬЯН
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Запах исходил с полейЗапах исходил с полейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке нашли источник неприятного запаха, который ощутили жители в центральной части города в минувшую среду, 19 июня. Стойкий запах навоза окутал центр Липецка вечером, около 17.00.

На поиски источника запаха удобрений выехали специалисты экологической лаборатории «Гидротехнические комплексы». В те часы в городе дул северный ветер и эксперты направились в противоположную сторону. В итоге проверка показала, что вонь исходила от сельскохозяйственной площадки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в тот момент на ООО «КолоСС» проводились работы по буртированию навоза. При этом рабочие не учли скорость и направление ветра, чем нарушили требования к охране окружающей среды.

По итогу проверки природоохранный прокурор внес представление в адрес гендиректора сельскохозяйственного предприятия и потребовал все устранить. Также руководству объявили предостережение, чтобы такого больше не повторялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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