2019-06-20T17:51:29+03:00
Происшествия

В Липецке двое парней украли на железной дороге больше полтонны металла

Металлоломщиков поймали сотрудники транспортной полиции
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане сняли с поезда больше полтонны металлаЛипчане сняли с поезда больше полтонны металлаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке попались на краже металла два безработных 19-летних парня. По данным транспортной полиции, молодые люди решили «подзаработать» на кражах металлолома, который перевозят по железной дороге.

Воры заранее одолжили машину у своей знакомой и приехали в парк «А» станции Казинка на Юго-Восточной железной дороге, где стоял состав грузового поезда с металлоломом. Убедившись, что рядом никого нет, парни влезли на один из полувагонов и сбросили с него в межпутье 660 килограммов лома черного металла.

Предприимчивых «грузчиков» задержали сотрудники Линейного пункта полиции, когда те перетаскивали украденный металл в машину. Похищенный металл оценили в 12500 рублей. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, уголовное дело возбудили по статье «покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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