Из-за митинга в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке вводят временное ограничение на продажу алкогольных и спиртных напитков. Это связано с массовым мероприятием, которое пройдет в городе в предстоящую субботу, 22 июня.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот день в Липецке состоится митинг. Он пройдет на улице Осипенко у дома №18. Мероприятие официально будет длиться три часа, с 11 до 14.00.
Напомним, что по областному закону продажа алкогольных и спиртных напитков в местах массового скопления людей запрещена. Запрет действует во время проведения мероприятия, за два часа до его начала и в течение двух часов после окончания. То есть в данному случае с 9 до 16.00. Алкоголь нельзя будет продавать непосредственно в месте, где проходит митинг и на прилегающих территориях. Запрет также касается и предприятий общепита.
ИСТОЧНИК KP.RU