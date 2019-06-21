В Липецке за один вечер спасли тонущего парня и девушку

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-21T09:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух человек за один вечер спасли из воды в Липецке в минувший четверг, 20 июня. Первое происшествие случилось на реке в районе жилой зоны ЛТЗ. Там в 16.15 молодому парню внезапно стало плохо в воде и он начал тонуть. К счастью, человека вовремя заметили спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах №3 и подоспели на помощь. Они вытащили парня из воды, доставили на берег и оказали первую помощь.

А в 17.03 там же из воды спасли молодую девушку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, у девушки в воде свело ногу и она начала тонуть. Как и в первом случае, спасатели подоспели вовремя, достали тонущую девушку из воды и довезли до берега.

ИСТОЧНИК KP.RU