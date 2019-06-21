В Липецкой области появилась новая техника для восстановления лесов
В управлении лесного хозяйства Липецкой области купили уникальную машину для измельчения древесины – мульчер PT-300. Машина может перерабатывать деревья, пни и кустарники на корню, превращая их в щепки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мульчер будут использовать для реконструкции леса, чтобы на месте пней и сухих деревьев, высаживать новые деревья. Также с его помощью будут утилизировать старую древесину и ненужные бревна.
Приобрели машину на средства из областного бюджета. Новую технику уже опробовали для лесовосстановления в Елецком районе. Мульчер будут использовать во всех лесничествах на территории региона, где нужно восстанавливать лес.
ИСТОЧНИК KP.RU