В Липецкой области появилась новая техника для восстановления лесов

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-21T16:01:32+03:00

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В управлении лесного хозяйства Липецкой области купили уникальную машину для измельчения древесины – мульчер PT-300. Машина может перерабатывать деревья, пни и кустарники на корню, превращая их в щепки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мульчер будут использовать для реконструкции леса, чтобы на месте пней и сухих деревьев, высаживать новые деревья. Также с его помощью будут утилизировать старую древесину и ненужные бревна.

Приобрели машину на средства из областного бюджета. Новую технику уже опробовали для лесовосстановления в Елецком районе. Мульчер будут использовать во всех лесничествах на территории региона, где нужно восстанавливать лес.

ИСТОЧНИК KP.RU