В Липецке утонула 26-летняя девушка

23 Июнь 22:58 2019-06-23T22:58:03+03:00

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В городе Грязи утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, тело погибшего достали спасатели в воскресенье, 23 июня. Обстоятельства произошедшего и возраст утонувшего уточняются. Также в ведомстве рассказали, что еще одно несчастье случило накануне, 22 июня. В Липецка спасатели подняли тело 26-летней утонувшей девушки в районе ЛТЗ. Подробности инцидента уточняются.

Чтобы избежать несчастного случая на воде спасатели просят не забывать о правилах поведения. Нельзя ни в коем случае заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, выплывать на линию хода речных судов или приближаться к судам, плавать на автомобильных камерах или надувных матраса, купаться в нетрезвом виде. При катании на лодках - раскачивать её, баловаться в ней, меняться местами, вставать в лодке, перегибаться за борт.

Кроме этих неукоснительных табу, нужно помнить, что нежелательно купаться сразу после еды. Попав в течение, старайтесь постепенно приближаться к берегу, плывя по течению.Попав на реке в водоворот, постарайтесь набрать как можно больше воздуха и ныряйте к самому дну. Достигнув дна, делайте рывок по течению в сторону, и всплывайте на воздух к поверхности.Запутавшись в тине, ложитесь сразу же на спину, и вплавь выбирайтесь в том направлении, откуда приплыли.

ИСТОЧНИК KP.RU