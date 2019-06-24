В Липецке водитель «БМВ» вылетел на разделительный газон и сломал светофор
Авария случилась в ночь с субботу на воскресенье, 23 июня, на улице Кауткова в Липецке. Там не справился с управлением и вылетел на разделительный газон водитель «БМВ». Иномарка снесла светофор и повисла на бетонной основе светофора, едва не перевернувшись.
Водитель "БМВ" сбил светофор .
Момент аварии записала уличная камера наблюдения. На записи видно, как белая иномарка, не сбавляя скорость, стремительно приближается к перекрестку. Водитель не притормаживает перед рельсами, а затем на полном ходу въезжает в светофор, который от удара падает на дорогу.
"БМВ" в светофор .vk.com/myregion48
Что именно случилось у водителя «БМВ», почему он не снизил скорость и не смог объехать светофор, пока неизвестно. Очевидцы вызвали на место сотрудников ГИБДД, которые разбирались во всех подробностях произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU