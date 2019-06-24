Кассира вокзала в Липецке будут судить за мошенничество с транспортными картами

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-24T15:56:31+03:00

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В мае этого года 40-летняя липчанка по пути на работу встретила молодого человека. Он спросил, не работает ли она кассиром на одном из вокзале городе. Женщина ответила положительно. Тогда парень попросил ее помочь вернуть деньги с транспортных карт. Он хотел пополнить карты на 200 рублей, но ошибся и внес по 2 тыс. рублей на каждую. Липчанка согласилась помочь вернуть деньги. Они договорились, что работница вокзала предложит пассажирам провести оплату по транспортным картам, а с них возьмет наличные и отдаст их молодому человеку. Парень отдал мошеннице 6 карт.

Женщина сделала все, согласно устному договору. Деньги, полученные от пассажиров, она пробивала полученными транспортными картами, минуя кассу. Всего она провела операций на 8 400 рублей. Использованные карты липчанка выбросила. А деньги забрала домой. По ее словам, молодой человек так и не пришел за деньгами. Поэтому 8 400 рублей она оставила себе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении липчанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Она раскаялась в содеянном и готова возместить ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU