2019-06-24T16:36:23+03:00
Общество

«Липецкие зори-2019»: центр перекроют, автобусы поедут по новым маршрутам, а интервал движения транспорта увеличится

Водителей Липецка просят заранее продумать маршрут
Юлия КЛЮЕВА
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В день выпускного в Липецке перекроют центральные улицыВ день выпускного в Липецке перекроют центральные улицыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 25 июня, в Липецке состоится праздник выпускников «Липецкие зори». Из-за мероприятия в городе перекроют центральные улицы. С 17.00 до 23.00 закроют улицу Зегеля – от площади Плеханова до улицы Ленина, Интернациональную – от Зегеля до Саперного спуска и сам Саперный спуск. С 22.00 до 22.10 ограничат движения на улице Ленина – от Зегеля до Желябова, а также на Петровском спуске. В тот же день автомобилистов не пустят на набережную. С 18.00 до 6.00 26 июня запретят проезд по участку от Неделина до 50 лет НЛМК.

Также изменится маршрут нескольких автобусов с 17.30 до 23.00. Так, автобусы №36 проследуют в прямом направлении по схеме: «.. – улица Зегеля, - площадь Плеханова – улица Плеханова – площадь Театральная – Советская – далее..». В обратном направлении транспорт проследует по привычному пути. Автобусы №345 – «.. улица Гагарина – улица Плеханова – площадь Плеханова – Зегеля - ..».

С 22.00 до 22.10 по улице Ленина от Желябова до Зегеля и по Петровскому проезду встанут автобусы №2, №12, №315. Как сообщили в пресс-службе мэрии, как только праздничные мероприятия завершатся, работу пассажирского транспорта возобновят по утвержденным схемам.

Кстати, во вторник на городских маршрутах снизится плановый выпуск автобусов. Интервал движения транспорта увеличится. Автобусы МУП «Липецкий пассажирский транспорт» будут развозить выпускников. Напомним, мероприятие на Соборной площади стартует в 19.30. Завершится праздник красочным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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