19-летних липчан поймали с поличным на краже 660 кг металлолома

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-24T17:15:32+03:00

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Безработные 19-летние липчане решили украсть металлолом с железной дороги. Таким способом двое молодых людей захотели поправить свое материальное положение. Парни одолжили у своей знакомой автомобиль, на котором прибыли в парк «А» станции Казинка Юго-Восточной железной дороги региона.

Они залезли на один из полувагонов стоящего состава и сбросили в межпутье 660 кг черного лома. Липчане могли обогатиться на 12 500 рублей, но судьба распорядилась иначе. В момент, когда они грузили похищенное в автомобиль, их задержали транспортные полицейские.

Возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Материалы дела переданы в суд Липецка, где будет вынесено окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU