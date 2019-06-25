СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-25T12:16:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром, 25 июня, в одном из районов Липецка случился пожар. Во дворе дома №3 по улице Проспект Мира загорелись спиленные деревья. Об этом сообщили местные жители.

Фото Станислав КачаринФото: Предоставлено "КП"

- Сигнал поступил в 10.38, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - На месте происшествия работало 1 отделение первой пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали на площади 10 кв.м.

Фото Станислав КачаринФото: Предоставлено "КП"

По словам липчан, деревья спилили еще на прошлой неделе и оставили во дворе. К тому же, в некоторых местах двора валяется мусор. А пух лежит с сухой травой. Горожане опасаются, что все это может вспыхнуть.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

Во дворе Липецка загорелись спиленные деревья.Видео Станислав Качарин

ИСТОЧНИК KP.RU