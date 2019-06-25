2019-06-25T13:39:16+03:00
Общество

Жителей села под Липецком возмутило, что по улицам гуляет медведь

Липчане сняли на видео, как косолапого ведут на поводке [ видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В селе под Липецком выгуливают медведяВ селе под Липецком выгуливают медведяФото: скрин с видео
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В селе Доброе Липецкой области гуляет медведь. Видео с таким названием появилось несколько дней назад в соцсетях. В кадре - небольшой мишка, которого выгуливают на поводке мужчины. Этого же косолапого сняли на камеру в другом районе села. Мишка спокойно идет рядом с хозяевами.

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Под Липецком в селе гуляет медведь
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Местные жители впервые увидели такую картину и очень удивились. Сняли на видео и выложили в инстаграм. Под роликом тут же посыпались комментарии. Мнения интернет-пользователей разделились. Кто-то умилялся вместе с авторами видео, глядя на зверя. Удивлялись, откуда в селе взялся ручной медведь. Другие же возмутились и требовали не мучить животное, отпустить.

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В селе под Липецком выгуливают медведя
89 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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