Под Липецком воры незаметно слили с заправки почти тонну бензина

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-26T10:16:41+03:00

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Необычная кража произошла в минувший вторник, 25 июня, в Чаплыгинском районе Липецкой области. Там в селе Колыбельское украли бензин с автозаправочной станции. В полицию обратилась работница АЗС и рассказала, что кто-то сорвал с резервуара с топливом навесной замок и слил бензин.

Всего ворам удалось украсть 974 литра бензина на сумму 43 345 рублей. Подозреваемого в дерзкой краже задержали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался безработный 27-летний житель того же района. Как ему удалось незаметно слить почти тонну бензина, куда поместился такой объем топлива, и куда его в итоге дели, сейчас выясняют сотрудники «Чаплыгинского» отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU